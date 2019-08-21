В Приморье погибла известная российская певица

В Приморье утонула 35-летняя российская певица Олеся Яковлева. Обстоятельства трагедии не уточняются.

Об этом сообщил друг артистки Вадим Павлов 19 августа на своей странице в Facebook. Он отметил, что Яковлева являлась солисткой Приморской филармонии, финалистом Приморского конкурса "Пирамида", а также участвовала во многих конкурсах. По словам Павлова, прощание с певицей состоится в среду, 21 августа.

Основатель группы "Пандора" Станислав Власов рассказал "Комсомольской правде", что Яковлева пела всегда, как в последний раз. Певице было неважно, на какой сцене выступать, она постоянно выкладывалась на 100 процентов. Яковлева сама несколько лет проработала в данном музыкальном коллективе, но причиной ухода стала пагубная привычка.

Также издание приводит слова знакомых Олеси. Они утверждают, что в последние годы певица начала злоупотреблять алкоголем и выпивала перед каждым концертом, чтобы снять волнение.

У Яковлевой остался четырехлетний ребенок.