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21 августа 201909:56

В Госдуме предлагают доплачивать за сборы ребенка в школу

фото: Russian Look

Ввести "первосентябрьский капитал" предложил замглавы комитета Госдумы по образованию и науке Борис Чернышов. Это доплаты родителям для покрытия расходов на школу. Депутат уже обратился с таким предложением к вице-премьеру Татьяне Голиковой. Конкретная сумма финподдержки пока не уточняется.

Борис Чернышев уверен, что не каждая семья может позволить себе сборы ребенка в школу. Расходы на покупку необходимого для учебы идут в ущерб другим тратам, отмечает РИА Новости.

Исследователи затрат на сборы к школе разошлись в их определении. По опросу Superjob, на подготовку к школе больше всего тратят семи в Новосибирске и Красноярске. Выходит в среднем по девять тысяч рублей. Москвичи тратят на подготовку к 1 сентября 8700 рублей. Больше других повезло родителям в Перми. Здесь затраты на подготовку ребенка к школе оцениваются в среднем в 6500 рублей.

Только базовый набор российского школьника из пенала, рюкзака и школьной формы обойдется в среднем в 2619 рублей, отмечают аналитики "Авито". При этом базовый набор дороже всего в Москве. Он обходится в 3 тысячи 326 рублей. Дешевле всего подготовить ребенка к школе в Волгограде, Ижевске и опять же в Перми. Здесь школьная форма, портфель и пенал стоят в пределах от 2 тысяч до 2200 рублей.

Интернет-магазин OZON отмечает, что средний заказ набора для школьников составляет 13 тысяч 542 рубля. В него входит школьная форма, обувь, рюкзак, канцелярские товары и дополнительная литература. Например, учебники для внеурочного английского есть в каждом втором заказе. Кроме продажи учебной литературы выросла и продажа умных будильников. Почти в половине заказов их покупают даже по две штуки. Это чтобы не проспать начало учебного года. В 2019 году он официально стартует, кстати, не 1 сентября, в 2 сентября. Не перепутайте!

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