Карякин завершил ничьей партию против Непомнящего на Grand Chess Tour

Российский гроссмейстер Сергей Карякин завершил ничьей партию против своего соотечественника Яна Непомнящего в рамках четвертого тура этапа серии Grand Chess Tour, проходящего в американском Сент-Луисе. Карякин играл белыми фигурами. Пария завершилась на 21 ходе.

В остальных партиях тура была одержана только одна победа – ее одержал американец Фабиано Каруана, который обыграл представителя Армении Левона Ароняна. Партии между Вишванатаном Анандомиз Индии и американцем Уэсли Со, норвежцем Магнусом Карлсеном и азербайджанцем Шахрияром Мамедьяровым, китайцем Дин Лижэнем и американцем Хикару Накамурой, а также голландцем Анишем Гири и французом Максимом Вашье-Лагрвом завершились ничьими.

Таким образом, по итогам четырех туров лидерами турнирной таблицы являются Ананд и Каруана, которые набрали по 2,5 очка. Следом за ними располагаются Мамедьяров, Лижэнь, Карякин, Карлсен, Со, Гири, Вашье-Лаграв и Накамура – у всех по 2 балла, а замыкают таблицу Непомнящий и Аронян, в активе которых по 1,5 очка.