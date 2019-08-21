Из-за болезни ребенка в Оренбурге экстренно сел самолет "Уральских авиалиний"

Самолет "Уральских авиалиний" экстренно приземлился в Оренбурге из-за того, что одной из пассажирок стало плохо во время полета.

Лайнер летел из Душанбе в аэропорт Жуковский. Неожиданно у девочки 2006 года рождения возникли проблемы с сердцем. Для оказания медицинской помощи пилот принял решение совершить вынужденную посадку в ближайшем аэропорту Оренбурга.

Девочку у трапа встречала реанимационная бригада, она была срочно госпитализирована, сообщили ТАСС в пресс-службе авиакомпании.

На прошлой неделе самолет "Уральских авиалиний" совершил экстренную посадку на кукурузном поле в Подмосковье. Причиной стало попадание стаи чаек в двигатели самолета. У пилотов оставались доли секунды на принятие правильного решения. Они выключили двигатели и посадили лайнер на "брюхо". Летчикам присвоено звание Героев России.