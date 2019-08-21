"Пацаны, тут война": в ночной перестрелке в Краснодаре убили человека

Один человек погиб, еще один оказался в больнице с тяжелыми травмами в результате перестрелки в Краснодаре, сообщают "Кубанские новости". Очевидец снял стычку на видео.

Конфликт произошел около 23 часов 20 августа на Ставропольской улице, у Вишняковского рынка, где почти два десятка мужчин выясняли "рыночные" отношения. Словесными прениями встреча не ограничилась — когда стороны исчерпали доводы, в ход пошло оружие.

Судя по кадрам, было произведено по меньшей мере 10 выстрелов, некоторые из них едва ли не в упор. Присутствие свидетелей мужчин не смущало, но как только вдалеке стали слышны звуки сирен, они разбежались в разные стороны.

В больницу доставили двух пострадавших, спасти жизнь одному из них — 27-летнему мужчине — врачам не удалось — он умер на операционном столе.

Задержать предполагаемых стрелков пока не удалось. Стражи порядка не исключают, что в ходе конфликта использовались травматические пистолеты.

По факту случившегося возбуждены уголовные дела по статьям "Хулиганство" и "Убийство".