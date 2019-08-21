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21 августа 201910:57

Водитель без прав сбил трех паралимпийцев сборной России

Тульские новости

В городе Алексин Тульской области произошел наезд водителя на трех членов паралимпийской сборной России. Находящийся за рулем мужчина, лишенный водительских прав еще в 2013 году, не смог спокойно проехать мимо спортсменов и целенаправленно вывернул руль, чтобы наехать на паралимпийцев.

От действий хулиган, который был за рулем автомобиля Chevrolet Lanos, пострадил Диана Цыплина, Сергей Сафин и Александр Легостаев. Спортсмены находятся в Алексине на сборах, а тот вечер вышли на прогулку.

"Эти ребята являются членами спортивной сборной. Они получили небольшие ссадины, их спасли коляски, на которые и пришелся удар, — рассказала об инциденте старший тренер сборной России по бочча Татьяна Кузнецова, слова которой приводят "Тульские новости". – Коляски сильно пострадали. Постараемся сделать все, чтобы они могли на них играть. Ребята не знают мотивов поступка водителя".

"Они стояли на обочине, когда водитель проезжал мимо, он притормозил, специально повернул руль и въехал в них. Сбил и уехал. Были свидетели, также не понявшие всего произошедшего".

После инцидента водитель скрылся с места происшествия, но вскоре был задержан.

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