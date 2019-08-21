Под Нижним в местах поиска пропавшей девочки нашли медведя

Под Нижним Новгородом в районе поиска пропавшей 5-летней девочки спасатели и волонтеры наткнулись на медведя.

Из-за этого поиски ребенка на некоторое время пришлось приостановить. На место были вызваны специалисты, которые отпугнули хищника, и операция продолжилась, сообщила "РГ" участница поисково-спасательного отряда "Волонтер" Арина Бурмистрова,

Информации о том, мог ли зверь наткнуться на пропавшего ребенка, пока неизвестно.

Как сообщалось ранее, пятилетняя Зарина с родственниками приехала в деревню Степановка Вознесенского района Нижегородской области.

18 августа, когда большинство взрослых ушло за грибами, она осталась с одним из родственников. Тот на некоторое время отвлекся, а вскоре обнаружил, что девочка пропала.

Ее ищут больше пятисот человек – спасатели и волонтеры, полиция и Росгвардия, к поискам подключились владельцы двух вертолетов из Московской области.

Недавно в тайге под Омском, когда родители пошли по ягоды, из машины пропал 3-летний мальчик. Его искали двое суток сотни людей.

К счастью, ребенка нашли относительно здоровым посреди болота.