Вооруженных грабителей задержали с помощью бронетранспортера. Видео

В Волгоградской области сотрудники МВД при участии Росгвардии задержали грабителей, оказавших вооруженное сопротивление, сообщается на сайте МВД РФ.

По информации правоохранителей, похождения двух подозреваемых начались в одном из казанских автосервисов, где злоумышленники угнали автомобиль, а затем напали на 27-летнего мужчину и отобрали у него деньги и телефон.

Вскоре преступники переместились в Набережные Челны, где в квартире жилого дома ограбили местного жителя — угрожая ножом отняли у него 15 тысяч долларов США и скрылись.

Полицейские нашли подозреваемых в частном доме, расположенном в Волгоградской области, и предложили преступникам сдаться. Грабители отказались, пытались отстреливаться и, угрожая взорвать гранату, требовали снять оцепление.

Не смотря на угрозы и выстрелы, полицейские задержали и обезоружили нарушителей, предположительно находившихся под воздействием наркотиков — были изъяты муляж гранаты и газовый пистолет.

В отношении задержанных возбуждены уголовные дела по статьям "Грабеж", "Разбой" и "Угон".