Занятия в рамках проекта "Здоровая Москва" посетили более 150 тысяч раз
Более 150 тысяч человек посетили бесплатные занятия на площадках проекта "Здоровая Москва". Об этом сообщили в пресс-службе департамента здравоохранения столицы.
"Вчера в 18:30 в ландшафтном парке "Митино", на площадке "Здоровой Москвы" на лекции врача, известного теле- и радиоведущего Александра Мясникова, собралось рекордное количество людей. Уже вторая лекция подряд известного доктора проходит с аншлагом: ее посетили более 300 человек. Всего лекторий "Здоровой Москвы" с момента запуска в конце июня собрал более 6 тысяч слушателей, а общее число посещений всех занятий проекта превышает 150 тысяч", — говорится в сообщении.
В материале отмечается, что на полуторачасовой встрече Александр Мясников рассказал о главных правилах здорового образа жизни, а также ответил на вопросы гостей площадки "Здоровая Москва".
По словам доктора Мясникова, здоровый образ жизни – это не просто отказ от полуфабрикатов и фаст-фуда. Нужно больше двигаться и не искушать желудок разнообразной выпечкой и сладостями.
Помимо этого, эксперт дал и другие полезные рекомендации. Он отметил, что лучше не бежать к врачу с целью сделать МРТ всего организма, а целенаправленно и систематически заниматься профилактикой, предупреждая развитие факторов риска. Они известны: повышенное давление, повышенный уровень холестерина, повышенный вес, алкоголь, курение, неправильное питание, недостаточная двигательная активность и стресс.
На прошлой лекции 15 августа в ландшафтном парке "Митино" Александр Мясников рассказывал о пользе профилактики заболеваний и ответил на вопросы зала. В тот раз ее посетили 270 человек.
"Лекции врачей и экспертов здорового образа жизни ежедневно проходят в 13 парках столицы. 21 августа в парке Олимпийской деревни состоится лекция "ЗОЖ: краткий курс здоровой жизни, или с чем его не едят!» Полины Киценко, основателя спортивной студии #SlimFitClub. Всего с момента запуска лектория "Здоровой Москвы" прошло около 600 лекций", — резюмировали в пресс-службе.
Интересные лекции врачей и экспертов здорового образа жизни ежедневно проходят на площадках в 13 парках столицы. Они находятся на площади Юности в Зеленограде, в Лианозовском парке, парке "Ангарские пруды", сквере "Отрадное", парке "Северное Тушино", ландшафтном парке "Митино", Гончаровском парке, сквере имени Федора Полетаева, парке "Печатники", парке "Садовники", парке "Надежда", парке Олимпийской деревни, зоне отдыха "Мещерское".
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