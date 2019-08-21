Минобороны констатирует напряженную обстановку на западном стратегическом направлении

Военно-политическая обстановка на западных границах России остается напряженной. Об этом заявил министр обороны РФ армии Сергей Шойгу на заседании коллегии Минобороны.

Ситуация характеризуется усилением военного присутствия НАТО в Восточной Европе, развертыванием американской системы ПРО в Польше и Румынии, расширением военного сотрудничества альянса с Финляндией и Швецией, передает РИА Новости. По словам Шойгу, для нейтрализации угроз российские военные реализуют комплекс мер.

Министр сообщил, что Западный военный округ до конца года получит более 1,3 тысячи единиц новой и модернизированной техники и проведет свыше 20 учений. Также продолжится комплектование войск контрактниками. В этом году уже отобрано более 9 тысяч человек.

Сейчас основные усилия командования ЗВО сосредоточены на подготовке совместных с Белоруссией учений "Щит Союза – 2019". Они пройдут 13-19 сентября, в них примут участие 12 тысяч военных и 950 единиц боевой техники.