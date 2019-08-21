Роналду или Месси? Ученые определили лучшего при помощи специальной формулы

Бельгийские ученые Левенского католического университета определили лучшего из двух сильнейших игроков мира Криштиану Роналду и Лионеля Месси. К вопросу определения лучшего ученые подошли по-научному, разработав специальную формулу.

Сокращенно она была названа VAEP. Как сообщает Спортбокс.Ru со ссылкой на Mirror, формула охватывает не только забитые игроками голы и совершенные голевые передачи, но и в целом оценивает их игровые действия, среди которых удары, обводки, пасы, подкаты и так далее.

Для своего исследования ученые взяли период выступлений игроков с сезона 2013/14 по сезон 2017/18. В результате в первые сезоны показатели Роналду и Месси были практически идентичными, но в сезоне 2015/16 Месси стал опережать португальца.

Как итог, VAEP-показатель Мессии за один матч составил 1,21, в то время как у Роналду он равнялся 0,61.