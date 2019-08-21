Наводнение осталось позади: дети из Тулуна отдыхают в лагере под Дзержинском. "Город спорта" принял почти сто ребятишек из Иркутской области.

Про наводнение и всё, что с ним связано, здесь не говорят. Эта тема негласно под запретом. Тем более, что вокруг столько интересного и нового. Как сообщает "Вести-Приволжье", все здесь организовано для того, чтобы забыть тяжелые воспоминания о пережитом в родном крае. Развлечения на любой вкус: выбрать можно и традиционные занятия спортом, и верховую езду, и попробовать силы в старинной игре "городки". Усиленное питание — пять раз в день.

Дети приехали почти без вещей и здесь смогли получить всё, что нужно. Рядом постоянно находятся педагоги и вожатые, ведь родители остались далеко, за тысячи километров. Но ребята молодцы, говорит директор лагеря Владимир Коноплев. Пережитое сделало их сильнее, научило сохранять самообладание в трудной ситуации. Отдых закончится 29 августа, и расставаться с новыми друзьями никому не хочется.