Он живет на другой планете: Дания оскорблена объяснением Трампа о переносе визита в Копенгаген

Датские политики расценили как оскорбление отказ президента США Дональда Трампа посетить Копенгаген в начале сентября.

Правительство страны, во главе которого стоит премьер Метте Фредериксен, пока не выпустило официальное заявление по данной теме. Несмотря на это, уже многие политики из ведущих партий Дании раскритиковали американского лидера за отсутствие уважения, оскорбление их страны, а также королевы Маргреты II, сообщает "Интерфакс", ссылаясь на агентство EFE.

Член парламента и представитель "Красно-зеленой коалиции" Пернилле Скиппер на своей странице в Twitter написала, что Трамп живет на другой планете.

Другой член парламента, бывший министр экономики страны Мортен Эстергорд заявил, что в данном случае реальность превзошла фантазии. Также он выразил удивление тому, что Дональду Трампу в Вашингтоне никто не сказал, что он не сможет купить Гренландию.

По мнению экс-премьера Дании Хелле Торнинг-Шмитт, отказ президента США приезжать в Данию потому, что у Фредериксен нет интереса обсуждать продажу Гренландии, является оскорбительным моментом для жителей страны и датчан.

Бывший глава Министерства иностранных дел страны, член парламента от оппозиции Кристиан Йенсен назвал нынешнюю ситуацию дипломатическим кризисом. Он также заявил о необходимости перестраивать отношения между двумя странами.

Представитель Консервативной партии Дании Расмус Ярлов вовсе поинтересовался у Трампа, не хочет ли он сам продать часть территории Америки. Вице-президент Датской народной партии Сорен Эсперсен предложил американскому лидеру не только перенести визит, но и отменить его, поскольку "они заняты другими делами".

Представитель датской королевской семьи рассказал, что новость о переносе визита Трампа в Данию стала сюрпризом для монарших особ страны.

Ранее на своей странице в Twitter Дональд Трамп написал, что Дания — это особенная страна с невероятными людьми. Но основываясь на комментариях Метте Фредериксен, согласно которым она не заинтересована в обсуждении вопроса о покупке Гренландии, он откладывает встречу на неопределенный промежуток времени.