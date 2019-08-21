Koktebel Jazz Party пройдет в этом году на пяти площадках

Ценители джаза уже начинают съезжаться в Коктебель. Здесь 23 августа стартует 17-й сезон Koktebel Jazz Party (KJP).

На самом берегу Черного моря, у холма Юнге, уже смонтирована основная сцена фестиваля — одного из главных культурных событий года в Крыму.

Всего же в этом джазовом сезоне в Коктебеле гости смогут послушать очень известных музыкантов не только из России, но и из-за рубежа, на пяти площадках этого курортного поселка.

Как сообщили в оргкомитете фестиваля, в этом году к традиционным Главной и Волошинской сценам, аквапарку и дельфинарию Коктебеля добавится еще одна — сцена "Таврида-Арт".

Имена зарубежных участников джазового фестиваля по сложившейся традиции держатся в секрете вплоть до начала KJP, что же касается музыкантов из России, то ранее уже был анонсирован первый сюрприз: на KJP в несколько неожиданном для себя амплуа выступит рок-певица Юлия Чичерина.

Кроме того, открытием фестиваля наверняка станут юные звезды джаза – победителя шоу "Голос. Дети" Ярославы Дегтяревой и уникальной 16-летней певицы из Самары Сандры Фракенберг.

Завершится фестиваль джаза в Коктебеле по традиции грандиозным концертом на Главной сцене на берегу моря вечером 25 августа.