Специалисты НГТУ восстановят советский бомбардировщик Ту-2 до летного состояния

В Новосибирск прибыли советские бомбардировщики. Два самолета Ту-2 в разобранном состоянии перевезли в Новосибирский государственный технический университет. Воздушные судна доставили на трех грузовиках в металлических контейнерах.

Теперь специалисты вуза займутся их реконструкцией. Отметим, что один из бомбардировщиков планируют восстановить до летного состояния. Об этом сообщает корреспондент ГТРК "Новосибирск".

По предварительным данным, до 1949 года летательный аппарат использовался в ВВС Советского Союза, после чего его передали в Военно-воздушные силы Китая, где он продолжил службу до 60—80-х годов. Затем его списали, разобрали и передали в музей США War Eagles Air Museum. Там он хранился в разобранном виде и ни разу не экспонировался.

Этим летом Ту-2 приобрел фонд "Крылатая память Победы", и он, наконец, вернулся на Родину. "Этот самолет не был сбит или разбит. Пока мы не провели проверку серийных номеров и не знаем его точную историю. Воздушное судно будет разобрано поэлементно, подробно проанализировано и изучено. Эксперты воссоздадут и отреставрируют каждую деталь" — заявил глава фонда "Крылатая память Победы" Борис Осятинский.

По расчетам реставраторов, на восстановление бомбардировщика до состояния летной годности уйдет около трех лет.

Напомним, Ту-2 является двухмоторным советским высокоскоростных бомбардировщиком времен Второй мировой войны. По набору технических характеристик и соотношению потерь в бою судно можно считать лучшим фронтовым советским бомбардировщиком во Второй мировой войне, несмотря на то, что его вклад в победу над Германией не был значителен (из-за трудностей военного времени массовое производство этого самолета не смогли вовремя запустить).