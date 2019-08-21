Автору самого большого в мире портрета Гагарина предложили нарисовать Терешкову

Автор самого большого портрета Юрия Гагарина в мире стал почетным гостем Звездного городка. Итальянский художник Йорит Агоч и его команда побывали внутри точной копии орбитальной станции "Мир" и увидели центр подготовки космонавтов. Участникам фестиваля граффити, изобразившим первого человека, покорившего космос, на стене подмосковной многоэтажки, уже предложили написать портрет Валентины Терешковой.

Этот мягкий взгляд, ямочка от легкой улыбки, линия бровей — точность впечатляет. Портрет Юрия Гагарина на фасаде 20-этажного дома художник из Италии Йорит рисовал несколько недель.

"Этот человек из обычной семьи, можно даже сказать, бедной. Я сам из Неаполя, сложного города, для меня Юрий Гагарин — герой, первым полететь в космос — это же уму непостижимо!" — говорит он.

Не мог представить и то, что его работа станет началом космических приключений итальянца в России. Приехал в Москву — увидел "Мир" — орбитальную станцию. Отложил кисти, и вот Йорит вместе со своей командой — уже на экскурсии в Звездном городке.

"Да, это закрытое место, но они до такой степени интересовались историей этого человека и прославили его снова на весь мир!" — поясняет министр Правительства Московской области по социальным коммуникациям Ирина Плещева.

"Это фантастика, потрясающе, мы правда не знаем, что сказать, потому что это было полным сюрпризом для нас! Мы просто рисовали, а они нас пригласили сюда", — говорит Йорит.

Через несколько минут к его бесконечным "спасибо" с итальянским акцентом добавляется еще одно слово на русском.

- Поехали!

Увидеть тренировку космонавтов, побывать внутри настоящего корабля, даже попробовать борщ — конечно, из тюбика. Посмотреть на ту обстановку, в которой работал сам Юрий Алексеевич.

Кабинет Гагарина — сюда перед стартом заходят абсолютно все космонавты, чтобы полет был удачным. Вот и нашим итальянцам перед отъездом на родину тоже разрешили посетить его.

На календаре здесь всегда 27 марта — последний день первого человека в космосе. На столе — рукописные заметки, в шкафу — китель. На выходе из кабинета — встреча с командиром недавно вернувшегося на землю экипажа Олегом Кононенко. За чаем итальянцы показывают им своего Гагарина, он — снимки из космоса. Даже их родной Неаполь есть.

- Неаполь очень легко опознается, потому что хорошо виден Везувий.

На память о посещении Звездного городка — подарки. Участники фестиваля граффити собираются вернуться в Россию снова — не успели как следует посмотреть столицу. И еще: их уже попросили нарисовать портрет Валентины Терешковой.