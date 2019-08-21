В теннисе впервые победил глухой спортсмен

Южнокорейский теннисист Ли Тук Хи стал обладателем уникального достижения в своем виде спорта. 21-летний кореец стал первым глухим теннисистом, одержавшим победу в основном раунде турнира серии ATP. В стартовом матче турнира в американском Уинстон-Сейлеме он обыграл швейцарца Генри Лааксонена.

Встреча между соперниками завершилась по итогам двух сетов. Итоговый счет – 7:6 (7:4), 6:1 в пользу представителя Южной Кореи, занимающего 212 строчку мирового рейтинга. Общая продолжительность матча составила 1 час 36 минут.

"Люди смеялись надо мной из-за глухоты, они говорили, что я не должен играть, — признался после матча Ли Тук Хи, слова которого приводит Чемпионат.Com со ссылкой на официальный сайт ATP Tour. – Конечно, было нелегко. Но друзья и семья помогли мне справиться со всем. Я хотел доказать, что могу сделать это".