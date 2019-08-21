Фестиваль экстремального туризма XFest в Севастополе соберет более 10 тысяч человек
На фестивале экстремального туризма XFest у горы Гасфорта соберутся более 10 тысяч человек за 2 дня. Об этом сообщили организаторы события на пресс-конференции. Одно из самых ярких мероприятий сезона будет проходить в Севастополе уже в третий раз. В этом году конкурс впервые объединят с музыкальным фестивалем "Крымская волна", передает служба информации "Вести – Севастополь".
Днем гости смогут посмотреть выступления и соревнования мировых звезд экстремального спорта и различные шоу-программы. Организаторы подготовили 16 интерактивных площадок. Все желающие смогут полетать на воздушном шаре, попрыгать с веревкой, пройти полосу препятствий, а также попробовать свои сила в скалолазании, каякинге, дайвинге и пейнтболе. А к вечеру на центральной сцене зрители увидят выступления известных групп и исполнителей, среди них - "Пицца", "Градусы", Tony Tonite, Кравц и МОТ.
В настоящий момент решается вопрос обустройства парковок и доставки гостей. "За сценой есть большая парковка, примерно на 500 автомобилей. Но мы всем рекомендуем всем добираться на автобусах. Для этих целей буду организованы специальные шаттлы. Они будут следовать примерно раз в полчаса. После концерта они так развезут всех зрителей по домам"— говорит руководитель Центра развития туризма города Севастополь Валерия Бровцына.
Монтаж площадок начнется уже завтра. Вход на фестиваль будет свободный. Однако чтобы попробовать себя в экстремальном спорте, нужно предварительно пройти регистрацию на официальном сайте проекта XFest.
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