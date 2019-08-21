В ветхом здании детского сада Благовещенска на малышей обрушилась штукатурка

В Благовещенске разбираются в причинах ЧП в одном из детских садов. Там на малышей с потолка обрушилась штукатурка.

Трое воспитанников получили травмы — ушибы и ссадины. Одного ребенка госпитализировали для дополнительного обследования.

По предварительной версии, обрушение произошло из-за ветхости здания, которому почти 60 лет, передает "Россия 24".



Сейчас сад закрыт, эксперты исследуют весь корпус постройки.

Прокуратура и управление СК РФ по Амурской области проводят проверки.

По данным регионального минобразования, в момент ЧП в помещении находились 13 детей, а всего в этот сад ходят 100 воспитанников, сообщает РИА Новости.