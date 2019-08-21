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Секс-скандалы 11 минут назад

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21 августа 201913:15

Оперные театры всего мира поддержали Пласидо Доминго

EPA

Оперные театры выступили в поддержку Пласидо Доминго, которого обвинили в сексуальных домогательствах.

25 августа испанский тенор должен выступить на фестивале в Зальцбурге. Его организаторы одними из первых высказались в поддержку Доминго. Они напомнили о презумпции невиновности, согласно которой человек считается невиновным до тех пор, пока его вина не доказана. Такой же позиции придерживаются и другие театры в Европе, в том числе оперы Мадрида и Валенсии, передает ТАСС.

Также в защиту Доминго высказались многие певцы и певицы, среди которых Пилар Хурадо, Райна Кабаиванска, Хавьер Камарена, Соня Йончева, Мария Гулегина, Ольга Перетятько, Эрмонела Яхо, Нино Мачаидзе и Виолета Урмана. Они заявили, что певец всегда уважительно и воспитанно вел себя с ними.


Исполняющий обязанности министра культуры и спорта Испании Хосе Гирао заявил, что не стоит делать поспешных выводов, так как обвинения не подкреплены доказательствами и исходят от неназванных лиц.

Вместе с тем оперный театр Сан-Франциско и Симфонический оркестр Филадельфии отменили участие Доминго в запланированных концертах.

На прошлой неделе восемь певиц и одна танцовщица заявили, что подверглись домогательствам со стороны Доминго. Причем лишь одна из пострадавших согласилась, чтобы ее имя было опубликовано — это певица Патриция Вульф. Имена других до сих пор неизвестны.

Сам 78-летний Доминго сказал, что вступал в отношения только по обоюдному согласию и что обвинения его удручают.

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