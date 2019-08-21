"Подумала, это конец": пассажирка рассказала о крушении воздушного шара в Подмосковье

Причиной падения воздушного шара в Дмитровском районе Подмосковья стал порыв ветра, отметили в региональном управлении СКР. Пассажирка рассказала о том, что ей пришлось пережить.

"Корзина с огромной скоростью летит в деревья. Паника, самое страшное, когда пилот в панике. Это значит, все — посадка будет жесткая. Мы врезались в столб с электричеством, шар порвался, искры летят. "Это конец", — подумала я. Но нас ждали ещё: падение на землю, снова подъем шара в воздух и столкновение с железным забором", — поведала Галина Водолеева.

Инцидент произошел вечером 20 августа в деревне Подосинки под Дмитровом: порыв ветра подхватил принадлежащий клубу Magic flight воздушный шар, в корзине которого находились семь человек. Пилот потерял управление, аппарат протаранил деревья, забор, едва не снес теплицу, после чего отскочил от земли и повис на проводах. К тому моменту все семь человек покинули корзину.

"Катание на шаре завершилось плачевно. Мы зацепились сначала за два дерева, потом за провода, нас торкнуло током. После этого мы пролетели и ударились об забор", рассказала женщина.

Травмы в результате инцидента получил только пилот — по предварительным данным, у него перелом ноги. Проводится доследственная проверка, пор итогам которой может быть заведено уголовное дело.