Дмитрий Тарасов намерен отсудить у "Локомотива" 12 тысяч евро

Бывший полузащитник московского "Локомотива" Дмитрий Тарасов заявил о том, что намерен взыскать со своего предыдущего клуба 12 тысяч евро. Это связано с операцией, которую ему провели в Италии из-за полученной травмы в его заключительном матче за "железнодорожников".

Тогда в итальянской клинике Тарасову после проведенной операции выставили счет на сумму 23 тысячи евро. Из них 10 тысяч евро стоила сама операция, а еще в 13 тысяч обошлась последующая реабилитация полузащитника.

"Мои юристы собрали все необходимые материалы, — признается Тарасов, слова которого приводит Чемпионат.Com. – Мы обратились в Российский футбольный союз с просьбой взыскать с "Локомотива" 12 тысяч евро. Но даты заседания я не знаю".

Напомним, что Тарасов выступал за "Локомотив" с 2010 года. В составе красно-зеленых футболист провел 188 матчей, отметившись 12 забитыми голами. За время выступлений в "Локомотиве" Тарасов становился чемпионом России, серебряным и бронзовым призером РПЛ, а также трехкратным обладателем Кубка страны.