Чудесное спасение: экстремалка поплыла на каяке без связи и спасательного жилета

Чудесным спасением закончилась водная прогулка для жительницы села Морское. В путешествие на каяке экстремалка отправилась накануне поздним вечером и с дефектным веслом. Кроме того, девушка была без средств связи и спасательного жилета. Об этом рассказали в пресс-службе МЧС Республики Крым.

Родные отважной путешественницы обратились к спасателям после того, как через три часа девушка не вернулась домой. Как сообщил глава МЧС Сергей Шахов, погода была очень неблагоприятной — дул резкий ветер. Кроме того, поиски осложнялись сильным течением. В результате спасателям совместно с пограничниками пришлось прочесать береговую линию длиной в пять километров — от села Морское до Приветного.

В итоге найденная туристка в шоковом состоянии была доставлена в медицинский пункт, сообщает служба информации "Вести – Севастополь".