Возвращение "Восьмерки": МИД РФ призвал удалить обсуждение вопроса из развлекательной сферы

Обсуждение возвращения Москвы в G8 должно быть перенесено из публично-развлекательной в профессиональную сферу. Если, конечно, G7 хочет позиционировать себя в серьезном формате. Так считает официальный представитель МИД России Мария Захарова, сообщает "Интерфакс". Она подчеркнула, что надо сформулировать предложения, если они есть, а затем передать России на рассмотрение. Пока же, после слов президента США Дональда Трампа о том, что вопросы G7 надо обсуждать вместе Москвой, сложно понять, о чем именно идет речь. Трамп сделал заявление о России в преддверии саммита G7, который пройдет в Биаррице с 24 по 26 августа.

Возвращение к G8 для России не самоцель, добавляет свой комментарий к теме глава думского комитета по международным делам Леонид Слуцкий. Москва, по его словам, не отказывается ни от одного из форматов. При этом после ухода России из G8 активное развитие получили другие форматы, например, G20 и БРИКС, в которых Москва играет далеко не последнюю роль, цитирует Слуцкого РИА Новости.

Если предложение России участие в саммите G7 в 2020 году поступит, то, добавляет Слуцкий, Москва будет исходить из конкретной повестки обсуждения и обеспечения равных прав всех стран-участников. По его мнению, саммит не должен сводиться к ритуальным действиям на фоне антироссийской политики санкций стран клуба G7. Но сама идея G8 доказывает важную роль России на мировой арене и провал попыток ее изолировать, считает депутат Слуцкий.

Дональд Трамп приглашение России на саммит ведущих стран мира в 2020 году обсудил по телефону с президентом Франции Эммануэлем Макроном. Макрон заявил, что Париж принял к сведению, что США хотят возвращения России к диалогу. Но добавил, как отмечает ТАСС, что для этого большое значение имеет Украина.

"Необходимо наличие обстоятельств, способствующих прогрессу", — добавил Макрон.

По словам Макрона на встрече с президентом Владимиром Путиным, возвращение к формату G8 предполагает урегулирование ситуации на востоке Украины. Путин на это заметил, что Россия подготовила саммит G8 в Сочи, на который его участники не приехали. И Москва никогда не отказывалась от работы в G8, которой уже не существует, а теперь в любое время ждет в гости партнеров из G7.

Местом проведения саммита G7 2020 года запланированы США. Поэтому Трамп, принимая в Белом доме румынского президента Клауса Йоханниса, на правах будущего хозяина встречи высказал желание о возвращении России за общий стол.

Формат G8 существовал с 1998 года. В 2014 году вернулся к формуле G7 на фоне событий в Крыму. Тогда лидеры G7 собрались в Брюсселе без России, обвинив ее во вмешательстве во внутренние дела Украины и введя против Москвы санкции.

Москва обвинения в свой адрес категорически отвергает. Кремль подчеркнул, что говорить с Россией на языке санкций контрпродуктивно. На Западе в последнее время все чаще звучат голоса о необходимости отмены санкций против России.