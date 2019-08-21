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21 августа 201914:18

В Стерлитамаке 5-летнюю девочку придавило шкафом, с которого она прыгнула на батут

gtrk.tv

В квартире жилого дома в Стерлитамаке смертельные травмы получила 5-летняя девочка. В своей комнате она играла с 6-летним братом и забралась на шкаф, откуда прыгнула вниз, на батут.

В результате шкаф упал и придавил ребенка. От полученных травм девочка скончалась на месте, сообщает ГТРК Башкортостан.

Следователи проводят проверку и устанавливают обстоятельства трагедии.

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