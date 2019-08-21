"Зенит" подписал Кругового из "Уфы" на пять лет

Санкт-петербургский "Зенит" подписал контракт с защитником "Уфы" Данилом Круговым. Стороны оформили соглашение сроком на пять лет. По условиям договора 21-летний игрок доиграет текущий сезон в составе клуба из столицы Башкортостана на правах аренды.

Круговой является воспитанником "Зенита". Как сообщает официальный сайт сине-бело-голубых, футболист оборонительного плана ранее выступал за молодежную команду, приняв участие в 31 матче. Позже его перевели в "Зенит-2", где он сыграл 26 матчей и стал автором одного гола.

В 2018 году он перешел в "Уфу", где в минувшем сезоне сыграл девять матчей при одном забитом голе.