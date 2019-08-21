В Подмосковье обнаружена сеть притонов с африканскими проститутками

Сотрудники уголовного розыска обнаружили сеть подмосковных притонов, а также задержали ее организаторов.

Следствием установлено, что преступники создали сайт, на котором размещали анкетные данные, фотографии, контактные номера девушек. Ресурс предлагал оказание платных интимных услуг на территории нескольких районов Подмосковья, сообщается на сайте ГУ МВД России по Московской области.

Так называемые притоны располагались в арендованных квартирах. Чтобы замаскировать следы преступления, злоумышленники постоянно меняли съемные помещения.

В результате оперативно-розыскных мероприятий в городском округе Коломна сотрудники полиции выступили в роли якобы клиентов. После передачи денег за оказание интимных услуг были задержаны две уроженки одной из стран Западной Африки, которые находились на территории России незаконно.

В Воскресенске были установлены и задержаны мужчина и женщина, которые организовали занятия проституцией. Они оказались уроженцами ближнего зарубежья, а также ранее были судимы.

В настоящее время по данному факту возбуждено уголовное дело "Организация занятия проституцией". Максимальное наказание по статье — лишение свободы сроком до 10 лет. Задержанные заключены под стражу.