"Лысые" покрышки привели к смертельной аварии под Череповцом

Изношенные покрышки стали причиной массовой аварии с погибшей в Вологодской области, сообщили в региональном управлении МВД. Камера регистратора зафиксировала момент столкновения.

ДТП произошло около семи часов вечера 20 августа в Череповецком районе. На мокрой после дождя дороге возле деревни Мостовая водитель микроавтобуса не совладал с управлением, так что Hyundai начало крутить вокруг своей оси. Он на скорости вылетел на встречную полосу и врезался в Chevrolet Lacetti, легковушку после этого отбросило на попутную "Ладу". Микроавтобус завалился на левый бок и проскользил еще с десяток метров, прежде чем остановился.

Жертвой столкновения стала 64-летняя вологжанка, ехавшая на пассажирском сидении Chevrolet. Еще шесть человек получили травмы, двое из них остаются в больнице.

После осмотра места происшествия инспекторы пришли к выводу, что к аварии привели практически "лысые" задние покрышки Hyundai — после дождя должного сцепления с проезжей частью они не обеспечивали.