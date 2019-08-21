Милые бранятся: рязанка уложила пьяного мужа на лестнице вместе с портфелем, где было 700 тысяч

В Рязани в полицию обратилась 38-летняя местная жительница, которая сообщила, что ночью у ее мужа похитили портфель с деньгами​​​. По информации заявительницы, в портфеле было 700 тысяч рублей, передает РИА Новости.

Приехавшие на место происшествия полицейские выяснили, что накануне вечером супруги организовали застолье, в ходе которого они поссорились, и женщина указала мужу на дверь.

Вслед за мужчиной в подъезд были выставлены часть его вещей, в том числе портфель. Однако женщина не знала, что в портфеле находилась большая сумма денег, приготовленная мужем для крупной покупки.

По данным полиции, нетрезвый мужчина, оказавшись среди ночи на лестнице, сразу уснул, а утром не обнаружил среди своих вещей портфель с деньгами.

После опроса жителей ближайших домов, стражи порядка быстро выяснили, что местная компания, склонная к употреблению спиртного, с утра покупала дорогой алкоголь и закуски.

Полицейские вскоре установили личности и разыскали всех участников "широкого гуляния", установив, что к краже портфеля с деньгами причастен 40-летний местный житель.

Мужчина задержан. Он рассказал, что случайно увидел в подъезде спящего мужчину, проверил его вещи и обнаружил в портфеле деньги, на которые тут же организовал застолье с приятелями.

По словам задержанного, в портфеле было более 300 тысяч рублей. В настоящее время полицейские выясняют сумму похищенного. На момент задержания у злоумышленника было при себе около 30 тысяч рублей, деньги изъяты.

Возбуждено уголовное дело по статье "Кража", ему грозит до шести лет лишения свободы.