Баскетбол. Сборная России теряет еще одного игрока перед Кубком мира

Главный тренер сборной России по баскетболу Сергей Базаревич заявил о том, что в преддверии Кубка мира его команда продолжает терять игроков. Наставник признался, что из-за травмы с большой долей вероятности турнир пропустит баскетболист ЦСКА Джоэл Боломбой.

"Процентов 90, что Боломбой не сможет принять участие в чемпионате мира. У него травма, — признается Базаревич, которого цитирует ТАСС. – В связи с тем, что у нас совсем не тот состав, на который мы рассчитывали, теперь мы стараемся переместить акценты игры".

"Несмотря на имеющиеся трудности, я удовлетворен тем, как функционирует команда. Мы едем на чемпионат мира как команда, занимавшая четвертое место в Европе, но от того состава ничего не осталось, конечно. Выйти на Кубок мира – это уже очень круто, ведь нас там не было 10 лет".

Предстоящий розыгрыш мирового первенства стартует для России 31 августа матчем против сборной Нигерии. Также на групповом этапе россияне второго сентября сыграют с Южной Кореей, а четвертого сентября – с Аргентиной. Турнир пройдет в Китае.