Шестипалая Кардашьян? Поклонников шокировало фото ног американской теледивы

Американская актриса и модель Ким Кардашьян выложила в "Инстаграме" фото со своей сестрой Кайли Дженнер, которое озадачило ее подписчиков.

Обе красавицы позируют в обтягивающих нарядах, которые подчеркивают их аппетитные формы.

При этом пытливые поклонники внимательно разглядели снимок и насчитали на левой ноге теледивы шесть пальцев.

Этот факт вызвал изумление пользователей: неужели красавица действительно шестипалая?

Однако также есть подозрение, что данный эффект – результат не слишком удачной работы над снимком в фоторедакторе.