Из Москвы-реки вытащили мужчину, прыгнувшего с набережной на спор

Из Москвы-реки в районе Нагатинской набережной спасатели вытащили мужчину. Он на спор прыгнул в воду с парапета, но самостоятельно выбраться из воды не смог из-за высокой каменной набережной.

Мужчина находился в пяти метрах от берега, когда к нему добралась помощь на спасательном судне с поисково-спасательной станции "Кожухово", сообщает ТАСС. Пострадавший был поднят на борт спасательного катера, где ему оказали первую помощь.