Смертельное столкновение легковушек в Свердловской области попало на видео

В окрестностях города Берёзовский столкнулись два легковых автомобиля Lada Х-Ray и Chevrolet Lacetti.

Судя по опубликованным кадрам, водитель Lada Х-Ray неверно оценил при обгоне расстояние до встречного автомобиля, поскольку у Chevrolet Lacetti в штатном режиме работала лишь одна фара из двух.

Врачам не удалось спасти жизнь мужчине, находившемуся за рулем автомобиля корейского производства. Второй водитель получил перелом тазовых костей и ушиб грудной клетки, в настоящее время он находится в больнице.