Власти Москвы прокомментировали информацию о слишком частой смене асфальта

Темпы замены асфальта в Москве не превышают установленных нормативов. Об этом заявил глава столичного департамента капитального ремонта Алексей Елисеев.

Ранее в РБК появилась информация о том, что асфальт на некоторых улицах столицы меняют слишком часто. Так, по данным издания, из 835 адресов как минимум по 40 уже проводилось благоустройство или плановый ремонт. А более 130 улиц ремонтировались два и более раз за последние четыре года.

Однако Елисеев отметил, что по регламенту можно ремонтировать каждый год 25-27 квадратных километров московских дорог. Сейчас в списки включается около 20 квадратных километров ежегодно, не считая территории возле домов, передает ТАСС.