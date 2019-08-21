Джоэл Боломбой не поможет сборной России на Кубке мира

Центровой ЦСКА Джоэл Боломбой не сможет сыграть за сборную России на Кубке мира. Натурализованного американца беспокоит травма стопы.

Пресс-служба сборной России подтвердила, что Боломбой пропустит Кубок мира. Ранее главный тренер Сергей Базаревич выразил сомнение в возможности центрового сыграть на Кубке мира. Травма баскетболиста, из-за которой он пропустил контрольные матчи, оказалась достаточно серьезной. Тренерский штаб решил не включать Джоэла в состав российской команды.

Кубок мира по баскетболу пройдет в Китае с 31 августа по 15 сентября. На первом этапе наша команда сыграет в группе В со сборными Нигерии, Южной Кореи и Аргентины.