Владимир Путин прибыл в Хельсинки по приглашению президента Финляндии Саули Ниинистё. Президенты двух стран обсудят двустороннее сотрудничество и актуальные вопросы международной и региональной повестки дня. Среди них отношения России с Европейским союзом. В 2019 году Финляндия председательствует в ЕС.

Кроме восстановления конструктивного диалога России с Евросоюзом, будут затронуть вопросы взаимодействия в торгово-экономической, инвестиционной, межрегиональной, природоохранной и гуманитарной областях, сообщает РИА Новости. Помощник президента России Юрия Ушаков также добавил, что Путин будет обсуждать в Хельсинки безопасность в районе Балтийского моря и вопросы взаимодействия в Арктике.

Кроме того, будет обсуждаться ситуация на Украине в преддверии предстоящей встречи с президентом России Владимиром Путиным. По крайней мере, об этом заявил президент Финляндии Ниинистё.

Жителей Хельсинки ожидают ограничения: полностью закрыты для туристов будут такие достопримечательности финской столицы, как Рыночная площадь и остров Суоменлинна. Здесь президенты проведут ужин. Будет полностью остановлено автомобильное движение из аэропорта до Президентского дворца, где пройдут переговоры президентов двух стран. Полицейское управление Хельсинки просит не пользоваться личным транспортом в центре Хельсинки или рассчитывать время на поездки.