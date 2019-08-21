Два динамовца отправились в "Оренбург"

"Оренбург" арендовал двух футболистов московского "Динамо". Полузащитники Федор Черных и Владимир Москвичев проведут в южноуральском клубе остаток сезона.

Выступающий за сборную Литвы 28-летний Черных и 19-летний воспитанник столичного клуба Москвичев не проходят в основной состав "Динамо". К тому же Федор попадает под лимит легионеров. Поэтому два игрока получать игровую практику в "Оренбурге", потерявшем летом нескольких игроков основного состава.

В нынешнем сезоне футболисты не выходили на поле. В предыдущих сезонах Черных 31 матч и 3 забитых мяча. Москвичев провел 5 матчей за 11-кратных чемпионов страны.