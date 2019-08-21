Эксперты по реставрации со всего мира будут повышать квалификацию в Кижах

Специалисты по реставрации и деревянной архитектуре из 13 стран приедут учиться в Карелию. В музее "Кижи" пройдет II международный курс "Консервация и реставрация памятников деревянной архитектуры", сообщает пресс-служба музея.

Первую неделю занятия будут проходить на базе Петрозаводского госудственного университета. Далее две неделе учащиеся проведут на острове Кижи. Основную часть курса будут читать практикующие специалисты музея "Кижи", а также приглашенные эксперты по сохранению культурного наследия не только из России, но иИталии, Швеции, Норвегии и Финляндии.

Как передает ГТРК "Карелия", география участников курса охватывает весь ми — это Аргентина, Новая Зеландия, Филиппины, Канада, Палестина, Словения, Турция, Финляндия, Польша, Испасния, Индия, Австралия, и, конечно, Россия. Обучение будут проводиться по рекомендации экспертов ИКОМОС и ЮНЕСКО, которые высоко оценили качество реставрационных работ на острове Кижи.