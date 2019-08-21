Москвич облил бензином и поджег строптивого собутыльника

На юге Москвы спор между выпившими мужчинами едва не завершился трагедией: собутыльник облил бензином и поджег приятеля, который отказывался выходить из-за стола.

ЧП произошло днем в среду на Касимовской улице в Восточном Бирюлеве. Трое мужчин выпивали за столом во дворе и повздорили. Оскорбленный собутыльник ненадолго отлучился, а вернулся с канистрой бензина. Уговорить своего обидчика выйти и поговорить он так и не смог, так что облил стол и противника горючей жидкостью и поднес зажигалку.

Злоумышленник и его приятель, ставший свидетелем происшествия, скрылись, но вскоре были задержаны. Пострадавшего доставили в больницу с многочисленными ожогами.