Из-за поломки самолета глава МИД ФРГ вылетел в Москву военным бортом

Правительственный авиалайнер А340, на котором министр иностранных дел Германии Хайко Маас должен был лететь в Москву, сломался. У самолета оказалась неисправна гидравлика, сообщает агентство ТАСС со ссылкой на немецкие СМИ.

Поэтому главе внешнеполитического ведомства пришлось лететь на пассажирском самолете Airbus A310, принадлежащем Люфтваффе.

Стоит отметить, что проблемы с самолетами в правительстве Германии случаются часто. Так, Маас в марте 2019 года застрял в Мали из-за поломки лайнера A319. Ранее в январе президент ФРГ Франк-Вальтер Штайнмайер был вынужден задержаться в Эфиопии также из-за поломки самолета.