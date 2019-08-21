Девочка, пострадавшая в бассейне в Турции, несколько раз пережила клиническую смерть

Двенадцатилетняя девочка, находящаяся в реанимации клиники турецкого города Денизли после несчастного случая в бассейне отеля, пережила клиническую смерть четыре раза. Ее состояние пока не позволяет транспортировать ребенка даже в пределах больницы. Об этом сообщил главный внештатный детский специалист анестезиолог-реаниматолог комитета по здравоохранению Санкт-Петербурга Владимир Копылов по итогам телемоста с турецкими коллегами​​​, передает РИА Новости.

По словам медика, пока транспортировка ребенка невозможна, так как это может ухудшить состояние. Копылов охарактеризовал состояние девочки как "глубокая, можно даже сказать запредельная кома".

В настоящее время турецкие медики постоянно контролируют состояние ребенка, им удалось добиться некоторых успехов по улучшению дыхательной недостаточности. По словам специалиста, у ребенка сохраняется очень выраженный отек головного мозга и в крайней степени выраженная сердечная недостаточность. Он выразил надежду на то, что в четверг состояние девочки позволит провести ей такие необходимые обследования как КТ и МРТ.

Генконсульство РФ в Анталье проинформировало ранее о госпитализации гражданки России 2007 года рождения. Девочка остается в критическом состоянии после несчастного случая 18 августа в бассейне в отеле "Санхилл" в Бодруме.

По словам дипломатов, случай признан страховым, расходы на лечение лягут на страховую компанию в рамках предусмотренного лимита.

Как сообщалось, руку ребенка засосало в трубу бассейна отеля, папа девочки нырнул на помощь, но даже после того, как насос был остановлен, руку из трубы удалось вытащить только вместе с обшивкой бассейна.

7 мужчин помогали вытащить ребенка из воды, очевидцы вызвали скорую помощь, которая доставила пострадавшую в больницу Бодрума. Позже пострадавшую перевезли в государственную медицинскую клинику города Денизли, где есть реанимационное отделение.