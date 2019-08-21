Грязевой фонтан залил пешеходов на окраине Петербурга

Несколько десятков петербуржцев попали под теплый грязевой дождь в Санкт-Петербурге. Камера регистратора запечатлела момент прорыва.

Инцидент произошел близ станции метро "Улица Дыбенко" в Невском районе Северной столицы, где рабочие повторно проверяли готовность теплосети к зиме. Сделанные кадры говорят о том, что трубы оказались не готовы к отопительному сезону.

На записи видно, как из вспученной земли вырвалась первая, небольшая струя, а спустя несколько секунд "расцвел" грязевой фонтан. Прохожие бросились врассыпную.

Рабочие быстро перекрыли теплые воду, однако на месте образовалась огромная яма, а куски асфальта разлетелись на несколько десятков метров.