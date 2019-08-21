Житель Саранска, чуть не выбросивший дочь с балкона, арестован на два месяца

В Саранске (Мордовия) суд арестовал местного жителя, угрожавшего сбросить с третьего этажа жилого дома своего грудного ребенка, передает "Интерфакс". По данным пресс-службы Октябрьского суда, он арестован сроком на два месяца.

Как сообщалось, в начале недели житель Саранска намеревался выбросить свою пятимесячную дочь с балкона третьего этажа. Прибывшие на место происшествия полицейские спасли ребенка. Младенца передали медикам, его жизни и здоровью ничего не угрожает. В момент инцидента отец девочки находился в состоянии алкогольного опьянения. Возбуждено дело по статье "Покушение на убийство" УК РФ.