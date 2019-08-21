Судьбу внучки умершей актрисы Назаровой будут решать родственники

Кто станет новым опекуном внучки актрисы Александры Назаровой, будут решать родственники. Это не минутное дело, рассказал агентству ТАСС представитель театра, где работала народная артистка.

Александра Назарова – единственная опекунша и самая близкая родственница 11-летней Саши, добавил собеседник.

Прощание с актрисой пройдет 24 августа на новой сцене Московского драматического театра им. М.Н. Ермоловой. Что касается похорон, то вопрос еще не решен: сделан запрос в администрацию Троекуровского кладбища, но ответ пока не пришел.

Напомним, Александра Назарова скончалась 20 августа в возрасте 79 лет. Российским зрителям она запомнилась ролями в фильме "Экипаж", а также в сериалах "Бригада" и "Моя прекрасная няня".