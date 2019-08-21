Английский нападающий Старридж подписал контракт с "Трабзонспором"

Бывший нападающий сборной Англии Дэниэл Старридж продолжит карьеру в Турции. 29-летний футболист подписал трехлетний контракт с "Трабзонспором".

Контракт Старриджа с "Ливерпулем" истек, и нападающий стал свободным агентом. У Дэниэла было несколько вариантов продолжения карьеры. Но в итоге футболист оказался в турецком "Трабзонспоре".

Дэниэл Старридж – уроженец Бирмингема, однако он не играл за клубы из родного города. С 2тупал за "Манчестер Сити". В 2009 перебрался в "Челси", а с 2012 по 2019 был футболистом "Ливерпуля". В 26 матчах за сборную Англии Старридж забил 8 мячей.