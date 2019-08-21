Пилот погиб: под Череповцом упал двухместный вертолет

Под Череповцом около четырех часов дня потерпел крушение небольшой двухместный вертолет. По предварительным данным, винтокрылая машина задела провода ЛЭП, а после рухнула в реку Суда.

Вертолет после падения утонул на глубину около 3 метров, наружу торчал лишь его фрагмент. На месте происшествия в настоящее время работают водолазы. По информации издания Vologda-poisk, пилот погиб.