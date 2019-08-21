Юрий Деточкин или беспринципный аферист. Зачем мужчина собирал деньги на "лечение" здоровых детей

15 миллионов рублей – такую сумму сумел собрать с доверчивых граждан Алексей Степанов. Мужчина просил деньги на лечение якобы больных детей в соцсетях и общественном транспорте. Его неоднократно задерживали, однажды дали даже реальный срок. Он признает: да, обманывает, но все ради благой цели. Все пожертвования современный "Юрий Деточкин" будто бы направляет в детские дома.

Анатолий Мунтяну — дедушка шестилетней Лизы, фотографию которой Степанов использовал для сбора денег. Мужчина рассказал, что Алексей познакомился и стал сожителем его бывшей невестки. В 2016 году семья узнала, что в Интернете маленькая Лиза фигурирует как тяжелобольной ребенок, которому требуется четвертая операция для трансплантации сердца в Берлине. На самом деле малышке никакая операция не была нужна, а настоящий отец ничего об этой афере не знал. Когда Степанова задержали в Чеченской Республике, у него нашли 15 миллионов рублей, поддельные паспорта и документы.

Анатолий винит мать Лизы, Марину Луговую, в сговоре с аферистом. Но та утверждает, что об использовании Степановым лизиных фото ничего не знала, а узнав, порвала с мужчиной. Однако, когда родители отца Лизы попросили ее написать заявление в полицию, Марина отказалась. Николай Мунтяну, настоящий отец девочки, тоже уверен, что Марина была в курсе мошенничества, но и ему не удалось уговорить Луговую пойти в полицию. Женщина заявила, что никаких претензий к бывшему сожителю не имеет. Однако родители Николая все же довели дело до суда, Степанов получил 2,5 года поселения. Однако в студию "Прямого эфира" на телеканале "Россия 1" осужденный явился собственной персоной.

Он немедленно выдвинул против Анатолия встречные обвинения в обмане: не на всей "наглядной агитации", которой он пользуется для отъема денег у сердобольных людей, изображена внучка Мунтяну. Так же Степанов без стеснения рассказывает, что с одной поездки на общественном транспорте он собирает более 2-3 тысяч рублей.

По словам Алексея, с 2001 года он артист, работающий в жанре клоунады по контракту с некой благотворительной организацией. Именно от ее имени он расклеивал листовки с фотографиями "больных" детей и собирал средства на их "лечение". Листовки изготавливал не он, а его "работодатели".

Адвокат Шота Горгадзе дал Степанову личные "юридические определения", назвав негодяем, мерзавцем и уголовником, чем вызвал дружные аплодисменты гостей программы.

"Вам место не в этой студии, а в следственном изоляторе, и не в этой одежде, а в тюремной робе", — заявил Горгадзе.

Он предложил Алексею совершить благородный поступок: продать свои дорогие часы и пустить эти деньги на благотворительность. А обирать людей, пользующихся городским транспортом, а не личными "мерседесами", заставлять их изымать деньги из семейного бюджета – подло и низко.

Степанов попытался объяснить студии свои понятия о мошенничестве и благотворительности, но слушать его никто не захотел. Воспитатель Алексея в детдоме Галина Кузовова рассказала о трудном детстве мальчика, которого усыновляли дважды, и его рано проявившейся "креативности", которая выросла в нынешние аферы. Но эти воспоминания возымели обратный эффект. Особенно после заявления первых приемных родителей.

"Воровал постоянно. Если бы попал в тюрьму в Казахстане, его бы, светленького, там убили, поэтому пришлось перебираться в Россию", — говорят приемные родители.

Эксперты в студии не поверили рассказам героя программы о том, что все заработанные деньги, за исключением пары тысяч на "хлеб и воду", Степанов отправляет в детские учреждения. Они попросили предъявить хотя бы один чек.

А его утверждения, что фото детей — это некие отвлеченные картинки из Интернета, тут же опровергла Наталья Бойко: Алексей использовал фотографию ее дочери Дианы. Причем девочка действительно тяжело больна, но деньги на ее лечение уже к тому времени уже были собраны.

"Такие Степановы подрывают доверие к настоящей благотворительности. Для некоторых нуждающихся в помощи детей завтра может не наступить", — говорят сотрудники известных фондов, которые безуспешно борются со Степановым уже много лет.

Правда ли, что признательные показания в "деле Мунтяну" Степанов дал потому, что его пытали током? Зачем он присваивает себе несуществующие заслуги, звания и даже родство с известным клоуном? Какими нецензурными угрозами в Интернете ответил Алексей девушке, пытавшейся его разоблачить? Как оценивает его искренность детектор лжи? Почему аферист до сих пор не за решеткой, кто его "крышует"? И сколько грозит новому "Юрию Деточкину" за его гастроли по стране? Ответы – в "Прямом эфире".