Ярославская область в числе первых по развитию волонтерского движения

Волонтеры Ярославской области стали одними из лучших в стране. Регион завоевал 15-е место в общероссийском конкурсе на проведение обучающих стажировок в сфере добровольчества.

А сегодня, передает ГТРК "Ярославия", в зале заседаний областного правительства влонтерам вручили благодарности за сбор гуманитарной помощи для пострадавших от наводнения в Прибайкалье. Всего регион отправил более шестидесяти тонн техники, одежды и предметов первой необходимости для детей и взрослых.

В настоящее время Ярославская область в числе первых в стране по развитию волонтерского движения. В правительстве уточнили, что среди 85 субъектов во всероссийском конкурсе лучших практик в поддержку добровольческого движения регион занимает почетное 15-е место. На развитие волонтерского движение дополнительно выделено более восьми миллионов рублей.