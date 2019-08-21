Путин: в Европе могут появиться американские "Томагавки"

Соединенные Штаты могут разместить крылатые ракеты Tomahawk в Румынии и Польше, где сейчас находятся элементы противоракетной обороны США. Это новая угроза для России, на которую необходимо реагировать, заявил Владимир Путин во время встречи с финским президентом Сауле Ниинисте.

Российский лидер также обратил внимание на тот факт, что США испытали сухопутную версию Tomahawk сразу же после выхода из Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности. Это говорит о том, что разработка этого оружия началась задолго до расторжения ДРСМД.

Впрочем, Россия также будет работать над созданием ракет средней и меньшей дальности, однако не будет их размещать в тех регионах, где нет аналогичного оружия США, добавил Владимир Путин в эфире телеканала "Россия 24".

Напомним, Россия не раз указывала Штатам на нарушение ДРСМД: из универсальных пусковых установок Mk41, которыми оснащена европейская система ПРО, могут стартовать как противоракеты SM, так и запрещенные договором крылатые ракеты Tomahawk.



Пока подобное вооружение базируется только на кораблях: эсминцах класса Arleigh Burke и крейсерах Ticonderoga. Размещение ракет Tomahawk на земле запрещал ДРСМД. Однако 2 августа Штаты объявили, что выходят из этого соглашения и уже 19 августа провели испытания запрещенного ранее оружия. Россия, в свою очередь, в одностороннем порядке ввела мораторий на установку ракет с радиусом действия от 500 до 5500 километров.