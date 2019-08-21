Леонид Федун: для "Спартака" важно попасть в групповой турнир Лиги Европы

Владелец "Спартака" Леонид Федун считает принципиально важным участие клуба в групповом турнире Лиги Европы. Для этого спартаковцам необходимо победить по сумме двух встреч португальскую "Брагу".

" Да! Да и еще раз да. На кону стоят 10 — 12 миллионов евро, которые заработаем, если выйдем в плей-офф. Будем к этому стремиться. Получится или нет — это уже другой вопрос, потому что "Брага" — не "Тун", при всем к нему уважении. Португальский клуб — более сильный соперник", — приводит слова Федуна "Спорт-Экспресс".

"Придется очень тяжело, потому что, кроме Шюррле, почти никто не имеет опыта выступлений в ритме английской премьер-лиги — через два дня на третий. А дальше предстоит провести еще четыре матча в таком режиме. Выдержит ли команда? Посмотрим, пока у нас такого опыта нет", — добавил Леонид Федун.

Первый матч пройдет в Португалии 22 августа. 29 августа соперники встретятся в Москве..